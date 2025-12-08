العالم اليوم - بعد إنقاذ سانتوس من الهبوط.. جراحة طارئة تهدد مستقبل نيمار

انتم الان تتابعون خبر بعد إنقاذ سانتوس من الهبوط.. جراحة طارئة تهدد مستقبل نيمار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 ديسمبر 2025 10:20 صباحاً - سيخضع نيمار لجراحة في ركبته بعد لعبه رغم الآلام ليساعد سانتوس على تفادي الهبوط من الدوري البرازيلي بالفوز 3-صفر على كروزيرو، الأحد، مما يزيد الشكوك بشأن فرص الجناح في المشاركة في كأس العالم لكرة القدم العام المقبل.

وعاد اللاعب (33 عاما) إلى نادي طفولته سانتوس في يناير الماضي بعد فترة مع الهلال السعودي وكان له تأثير حاسم في بقاء فريقه في دوري الأضواء البرازيلي بعدما سجل 5 أهداف في آخر 4 مباريات.

وقال نيمار الذي شارك في 20 فقط من 38 مباراة بالدوري "حضرت من أجل ذلك، لمحاولة المساعدة بأفضل طريقة ممكنة. كانت هذه الأسابيع صعبة بالنسبة لي. أشكر أولئك الذين كانوا معي لرفع معنوياتي. لولاهم لما لعبت هذه المباريات بسبب هذه الإصابات ومشكلة الركبة. أحتاج للراحة ثم سأخضع لجراحة في الركبة".

ولم يقدم لاعب برشلونة وباريس سان جرمان السابق أي تفاصيل عن الجراحة أو الجدول الزمني المتوقع لتعافيه.

ولم يشارك نيمار مع البرازيل منذ عامين بسبب سلسلة من الإصابات.

وفي أكتوبر الماضي، قال كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل إن المهاجم يجب أن يستعيد كامل لياقته البدنية إذا أراد استدعاءه للفريق المشارك في كأس العالم في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.