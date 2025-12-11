العالم اليوم - الدفاع الروسية: تدمير 287 مسيرة أوكرانية ليلا فوق مناطق عدة

انتم الان تتابعون خبر الدفاع الروسية: تدمير 287 مسيرة أوكرانية ليلا فوق مناطق عدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 ديسمبر 2025 08:16 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن إسقاط وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 287 طائرة أوكرانية مسيرة، خلال الليلة الماضية، فوق مناطق عدة في البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساء بتوقيت موسكو، يوم 10 ديسمبر، إلى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 11 ديسمبر، رصد منظومات الدفاع الجوي ودمرت 287 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضاف البيان: "تم تدمير 118 مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و40 فوق مقاطعة كالوغا، ومثلها فوق مقاطعة موسكو، من بينها 32 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو موسكو العاصمة مباشرة".

إضافة لذلك، تم إسقاط 27 مسيرة فوق مقاطعة تولا، و19 فوق مقاطعة نوفغورود، و11 فوق مقاطعة ياروسلافل، و10 فوق مقاطعة ليبيتسك، و6 فوق مقاطعة سمولينسك، و5 فوق مقاطعة كورسك، ومثلها فوق مقاطعة أوريول، و4 فوق مقاطعة فورونيج، واثنتين فوق مقاطعة ريازان.

وكان عمدة موسكو سيرغي سوبيانين قال في وقت سابق اليوم إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 31 طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى المدينة خلال الليل.

وكتب سوبيانين على قناته على تطبيق تلغرام، أن الطائرات المسيرة تم إسقاطها خلال فترة استمرت 3 ساعات ونصف الساعة تقريبا.

وقال إنه تم إرسال فرق الطوارئ لفحص موقع سقوط حطام الطائرة المسيرة. ولم يشر إلى وقوع أي إصابات أو أضرار.