 الإحصاءات: انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين خلال 10 أشهر

الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين والذي رصد انخفاضاً في أسعار المنتجين الصناعيين للعشرة أشهر الأولى من عام 2025 بنسبة (0.70%) (أقل من نقطة مئوية واحده) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024.

وأما على المستوى الشهري، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.87% لشهر تشرين أول مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، وانخفاضاً بنسبة 0.34% مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام. علماً بأن سنة الأساس (2018=100)، فيما بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين للعشرة أشهر الأولى من عام 2025 ما مقداره 106.52 مقابل 107.27 لنفس الفترة من عام 2024.



وعلى المستوى الشهري، فقد بلغ الرقم القياسي لشهر تشرين أول من عام 2025 ما مقداره 105.20 مقابل 106.12 لنفس الشهر من عام 2024، كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين أول من عام 2025 ما مقداره 105.20 مقابل 105.56 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.



ولدى مقارنة الرقم القياسي التراكمي للعشرة أشهر الأولى من عام 2025 بنفس الفترة من عام 2024، فقد انخفضت أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.94% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 1.69% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، وأسعار الكهرباء بنسبة 0.90% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.



وعلى الصعيد السلعي، فقد ساهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر تشرين أول من عام 2025 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2024 انخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 1.29% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.88% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، وأسعار الكهرباء بنسبة 1.39% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.



وعلى نطاق التغير الشهري، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين أول من عام 2025 مقارنـة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لانخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.56% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.34% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، وأسعار الكهرباء بنسبة 0.61% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.