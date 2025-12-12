هبوط أسعار الذهب

هبوط أسعار الذهبتراجعت أسعار الذهب اليوم بعد أن سجلت أعلى مستوى في نحو أسبوع، وذلك على خلفية الانقسام داخل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بشأن قرار خفض أسعار الفائدة، ما أثار حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين حول وتيرة التيسير النقدي خلال العام المقبل.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 4221.49 دولار للأوقية بعدما بلغ في وقت سابق أعلى مستوى له منذ الخامس من ديسمبر الجاري.

في المقابل، ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل بنسبة 0.6 بالمئة لتصل إلى 4249.70 دولار للأوقية.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 62.25 دولار للأوقية بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 62.88 دولار في وقت سابق من الجلسة، لتصل مكاسبها منذ بداية العام إلى 113 بالمئة.

كما ارتفع البلاتين بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1660.50 دولار، في حين تراجع البلاديوم بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 1479.70 دولار.