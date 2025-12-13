العالم اليوم - آرني سلوت يعلّق على "عودة صلاح"

انتم الان تتابعون خبر آرني سلوت يعلّق على "عودة صلاح" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 ديسمبر 2025 06:27 مساءً - علق مدرب ليفربول آرني سلوت على عودة محمد صلاح لقائمة الفريق لمواجهة برايتون، السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وصرح سلوت عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قبل انطلاق المباراة: "نعم، بالطبع أنا سعيد بوضع صلاح، وإلا لكنت تصرفت بشكل مختلف".

وأضاف المدرب الهولندي "لقد عاد إلى قائمة الفريق، ويجلس على مقاعد البدلاء".

وتطرق سلوت للحديث عن قراره بوضع ألكسندر إيزاك مهاجم الفريق على مقاعد البدلاء، موضحا "لقد تعرض لإصابة طفيفة في مباراتين، وجدول المباريات مزدحم ومضغوط، والخيارات محدودة، لذا من المفيد الاحتفاظ بورقة بديلة يمكن أن تصنع الفارق".

وبشأن الفوز على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، أضاف مدرب ليفربول: "أنا فخور جدا باللاعبين، لأن خوض 4 مباريات في 10 أيام يبقى أمرا مرهقا للغاية للاعبين، إنه أشبه بجريمة".

وأشار سلوت: "لدينا 13 أو 14 لاعبا جاهزا، ونتقبل ضغط المباريات، ولكن بهذا الشكل يبقى صعبا للغاية".

وواصل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي الغياب عن التشكيل الأساسي لفريقه للمباراة الخامسة على التوالي.

وخرج صلاح من حسابات المدرب الهولندي سلوت، المدير الفني للفريق في اختيار التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراة برايتون، اليوم السبت، في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعاد صلاح إلى قائمة ليفربول لمواجهة برايتون بعد محادثات مع مدرب الريدز.

وأُثيرت الشكوك حول مستقبل المهاجم المصري الأسبوع الماضي بسبب تصريحاته القوية التي هاجم فيها سلوت، مشيرا إلى تدهور العلاقة مع المدرب الهولندي بعد استبعاده لثلاث مباريات متتالية، وملمحا إلى أن هناك شخصا ما في النادي لا يريد استمراره.

ونتيجة لذلك خرج صلاح من قائمة ليفربول في مواجهة إنتر ميلان في دوري الأبطال، وأثار سلوت الجدل بقوله إنه لا يعلم ما إذا كان صلاح سيلعب مرة ثانية مع ليفربول.

لم يشارك صلاح كبديل في مباراة ليدز يونايتد التي انتهت بالتعادل 3 / 3 ليخرج بعدها ليعبر عن إحباطه الشديد.

وقبلها اكتفى بالجلوس بديلا أيضا في الفوز على ويستهام يونايتد، قبل أن يشارك كبديل في الشوط الثاني من مواجهة سندرلاند.

ويُعد صلاح نجم ليفربول الأبرز، والهداف التاريخي للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن تراجع معدله هذا الموسم حيث سجل 4 أهداف في 13 مباراة.

ويستعد صلاح للمشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية الأسبوع المقبل، وقال أيضا إنه لا يعلم ما سيحدث خلال فترة غيابه عن ليفربول.