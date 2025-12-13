أخبار مصرية

وزارة الصحة: الحصول على لقاح الأنفلونزا يقلل من حدة وعدد مرات الإصابة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 ديسمبر 2025 07:33 مساءً -  

وجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالحرص على تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية، لأنه يقلل من حدة وعدد مرات الإصابة.

 

وتابعت: يمكن الاتصال بالخط الساخن 105 والاستفسار عن أقرب وحدة صحية متوفر بها لقاح الأنفلونزا.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح الإنفلونزا السنوي مهم خاصة للأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس ومن بينهم:

 

- الحوامل

 

- كبار السن

 

- الأطفال الصغار

 

- الأشخاص المصابون بضعف المناعة

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

