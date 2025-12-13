الإدارية العليا تستقبل 29 طعنا على نتيجة الـ19 دائرة الملغاة بالمرحلة الأولى للنواب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 ديسمبر 2025 06:35 مساءً -

استقبلت المحكمة الإدارية العليا، 29 طعنا على نتيجة الـ19 دائرة الملغاة في الجولة الأولى بالمرحلة الاولى لانتخابات مجلس النواب 2025، بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات والتي اعلنت نتيجتها رسميا يوم الخميس 11 ديسمبر.

تفاصيل قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات

أعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الإعادة فى دائرة اطسا بالفيوم و19 دائرة ملغاة بقرار من الهيئة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والتى أُجريت فيها عملية التصويت يومي 1 و2 ديسمبر بالخارج ويومي 3 و4 ديسمبر بالداخل والتى تنافس فيها 455 مرشحا على 43 مقعدا.

وتواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة استقبال الطعون لمدة يومين تنتهي اليوم السبت، وتبدا نظر الطعون والفصل فيها حسب الجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات والمحدد لمدة يومين لاستقبال الطعون، و10 ايام مدة نظرها والفصل فيها.

وتضمنت نتيجة الجولة الأولى للدوائر الـ 19 الملغاة بقرار من الهيئة فوز 6 مرشحين وإجراء الإعادة على 35 مقعدا بين 70 مرشحا في الجولة الاولى بمحافظات المرحلة الاولى لانتخابات مجلس النواب.