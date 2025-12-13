المنخفض يعمّق جراح غزة: 11 شهيداً وانهيار مبانٍ

المنخفض يعمّق جراح غزة: 11 شهيداً وانهيار مبانٍأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن المنخفض الجوي القطبي "بيرون" الذي ضرب القطاع، خلال الأيام الماضية، شكل "كارثة إنسانية مركبة فاقمت أوضاع النازحين".

وقال المكتب الإعلامي، في بيان، اليوم: "انتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين 11 مواطناً، وجاري البحث عن أحد المفقودين نتيجة انهيار عدة بنايات قصفها الاحتلال سابقاً وتأثرت بالمنخفض الجوي وظروف المناخ".

وأكد انهيار 13 منزلًا وانجراف وغرق أكثر من 27 ألف خيمة بسبب المنخفض الجوي، ضمن مشهد أشد اتساعًا طال فعليًا ما يزيد عن 53,000 خيمة بين تضرر كلي وجزئي.

وأشار إلى "تضرر مباشر لأكثر من ربع مليون نازح من أصل نحو مليون ونصف المليون نازح يعيشون في خيام ومراكز إيواء بدائية لا توفر الحد الأدنى من الحماية"، لافتاً إلى أن "المنخفض كشف عن هشاشة بيئة النزوح التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي بالقوة والقصف، ومنع معالجتها عبر إغلاق المعابر وعرقلة إدخال مواد الإيواء".

وحمّل المكتب "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الواقع الإنساني بالغ القسوة، لا سيما تجاه أكثر من مليون ونصف المليون نازح".

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها، والمنظمات الدولية والإنسانية، والدول والجهات المانحة بـ«التحرك الفوري للضغط على الاحتلال لفتح المعابر دون قيد أو شرط، وإدخال مواد الإيواء والخيام والبيوت المتنقلة والكرفانات ومستلزمات الطوارئ وفق البروتوكول الإنساني».

الأونروا: إسرائيل تمنع إيصال المساعدات مباشرة لغزة

إلى ذلك، قالت وكالة "أونروا" إنّ "السلطات الإسرائيلية ما زالت تمنعنا من إيصال المساعدات مباشرة إلى قطاع غزة".

وإذ أشارت الأونروا عبر "إكس"، اليوم، إلى أنها "تمتلك مخزوناً كافياً من مستلزمات الإيواء لما يصل إلى 1.3 مليون شخص، مخزناً مسبقاً خارج القطاع"، لفتت إلى أن "فصل الشتاء يزيد من تفاقم الظروف المعيشية المتردية، وهطول الأمطار يسبب فيضانات وأضراراً ومعاناة متجددة للعائلات النازحة".

وأكدت الوكالة الأممية أنّ فرقها، التي نزحت هي الأخرى، "تواصل العمل على دعم الناس حيثما أمكن، بما في ذلك ضخ مياه الصرف الصحي، وإزالة القمامة، وتقديم الرعاية الصحية، وتوزيع الأغطية والملابس والبطانيات".

اليونيسف: تزايد مخاطر تفشي الأمراض بين أطفال القطاع

وفي السياق، حذرت منظمة اليونيسف، في بيان، اليوم، من تزايد مخاطر تفشي الأمراض بين أطفال قطاع غزة، داعية إلى "تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية، لاسيما الملابس والخيام في ظل الظروف الجوية القاسية".

وأوضحت المنظمة أن "الأوضاع الحالية تهدد سلامة الأطفال بشكل متزايد مع استمرار المنخفض الجوي وتأخر وصول الإمدادات الأساسية"، داعية إلى "السماح بنقل المساعدات الإنسانية، بما في ذلك كميات كبيرة من إمدادات الشتاء المتراكمة على حدود القطاع، بشكل آمن وسريع ودون أي عوائق".

وأظهرت فحوصات التغذية التي أجرتها اليونيسف وشركاؤها في غزة خلال تشرين الثاني الماضي، أن "9300 طفل دون الخامسة في القطاع يعانون من سوء التغذية الحاد".

وتزامن المنخفض الجوي في غزة، مع استمرار الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان القطاع جراء حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على مدار عامين، قضى فيها على البنية التحية والخدماتية لكافة قطاعات الحياة في غزة، كما دمر المباني والأحياء السكنية في كافة مدن القطاع، ما أجبر مئات الآلاف من الأسر على الإقامة والسكن في خيام بمخيمات نزوح تفتقر لأبسط مقومات الحياة الإنسانية الكريمة.