فلامنجو يهزم بيراميدز 2-0 فى نصف نهائى القارات ويتوج بكأس التحدى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 ديسمبر 2025 09:31 مساءً -

فاز فريق فلامنجو البرازيلى، على بيراميدز بنتيجة 2 - 0 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد أحمد بن على بالدوحة في نصف نهائي كأس القارات للأندية.

وتوج فلامنجو بهذه النتيجة بلقب كأس التحدي، وتأهل لمواجهة بطل أوروبا باريس سان جيرمان، فى المباراة النهائية المقرر لها 17 ديسمبر الجاري بالدوحة.

ضغط الفريق البرازيلى على بيراميدز فى أول ربع ساعة من اللقاء، بحثًا عن تسجيل هدف التقدم، فى الوقت الذى بدأ الفريق السماوى العمل على مجاراة فلامنجو الوصول إلى مرماه، وفى الربع ساعة الثانية استحوذ وسيطر الفريق البرازيلى لكن دون خطورة على مرمى أحمد الشناوى، وفى الدقيقة 24 سجل ليو بيريرا هدف التقدم لفريق فلامنجو من ضربة رأس، ليتقدم لفريقه فى الشوط الأول.

وفى الدقيقة 52 نجح دانيلو لاعب فلامنجو البرازيلى فى تسجيل الهدف الثاني من ضربة رأس قوية.

تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - بلاتي توريه - مصطفى زيكو - محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتوتجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - زياد هيثم - علي جبر - أسامة جلال - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - دودو الجباس - كريم حافظ - محمد رضا بوبو - إيفرتون داسيلفا.