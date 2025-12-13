العالم اليوم - فلامنغو يهزم بيراميدز بسلاح الرأسيات.. ويقابل سان جيرمان

انتم الان تتابعون خبر فلامنغو يهزم بيراميدز بسلاح الرأسيات.. ويقابل سان جيرمان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 ديسمبر 2025 09:23 مساءً - سجل ليو بيريرا ودانيلو لويز، ثنائي فلامنغو، هدفين بضربة رأس بواقع هدف في كل شوط ليفوز الفريق البرازيلي 2-صفر على بيراميدز في قطر، السبت، ويتأهل لملاقاة باريس سان جيرمان في نهائي كأس إنتركونتيننتال لكرة القدم.

وضع بيريرا الفريق البرازيلي في المقدمة في الدقيقة 24 بضربة رأس بعد ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء نفذها جيورجيان دي أراسكايتا بكرة عرضية إلى داخل المنطقة.

وكاد فيستون مايلي لاعب بيراميدز أن يعادل النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول من وضع انفراد لكن محاولته من داخل المنطقة أبعدها حارس فلامنغو.

وضاعف لويز تقدم الفريق البرازيلي في الدقيقة 52 من ركلة حرة أخرى قابلها اللاعب برأسية قوية من داخل المنطقة.

وكان الفريق المصري تأهل إلى الدور قبل النهائي من النسخة الثانية للبطولة بعد الفوز على أوكلاند سيتي المكسيكي، ثم التتويج بكأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي على حساب الأهلي السعودي.

في المقابل، حجز فلامنغو مقعده بعد تخطي عقبة كروز أزول المكسيكي. وسيواجه فلامنغو الآن باريس سان جيرمان حامل لقب دوري أبطال أوروبا، في النهائي.

وكان بيراميدز يمني النفس بإضافة لقب جديد إلى سجله تحت قيادة المدرب الكراوتي كرونسلاف يورتشيتش (56 عاما)، بعدما نجح الفريق في التتويج سابقا بدوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقية وكأس مصر وكأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي.