إستوديانتس بطلاً للدوري الأرجنتيني

إستوديانتس بطلاً للدوري الأرجنتينيتُوّج فريق إستوديانتس بلقب المرحلة الختامية للدوري الأرجنتيني لكرة القدم، بعد فوزه المثير على ريسنغ بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، يوم الأحد.

وافتتح أدريان مارتينيز لاعب راسينج كلوب التسجيل في الدقيقة (81)، وسجل جيدو كاريلو هدف التعادل لصالح إستوديانتس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي ضربات الترجيح سجل لإستوديانتس خوسيه سوزا ولوكاس ألاريو وخواكين تابيو وإيرك ميزا وفاكوندو رودريجيز وأضاع إدوين كيتري، فيما سجل لراسينج كل من أدريان مارتينيز ولوسيانو فيتو وأليكس جارسيا وسانتياجو سوسا، وأضاع جاستون مارتينا وفرانكو باردو.