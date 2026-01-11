مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
اقتحم مستوطنون صهاينة متطرفون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة العدو الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 100 مستوطن اقتحموا الأقصى، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد ، وفق وكالة "صفا" الفلسطينية.
وفرضت قوات العدو تضييقات وتشديدات على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.
وكان عشرات المستوطنين أدوا الجمعة، طقوسًا تلمودية عند باب القطانين، أحد أبواب الأقصى.
ويشهد المسجد الأقصى اعتداءات واقتحامات متواصلة من قبل المستوطنين وشرطة العدو، في محاولة لتغيير الواقع القائم فيه، وفرض وقائع تهويدية عليه.
