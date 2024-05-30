انت الأن تتابع خبر وزراء الإعلام العرب يشيدون بعمل لجنة القدس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشاد أمسِ مجلس وزراء الإعلام العرب المنعقد بالمنامة بعمل لجنة القدس التي يرأسها العاهل المغربي محمد السادس.



ونصّت توصيات المجلس على هذه الإشادة تحت بند القضية الفلسطينية، كما حثّ الوزراء المجتمعون الإعلام العربي على التعريف بالجهود الحثيثة المبذولة من لدن وكالة بيت مال القدس خدمة للقدس وللقضية الفلسطينية ككّل. ويذكر أن بيت مال القدس هي وكالة منبثقة عن لجنة القدس التي يرأسها ملك المغرب.



وأجمع الوزراء العرب على تأييد احتضان المملكة المغربية لمقرّ المنصّة المدمجة للتحرك الإعلامي العربي في الخارج، وهي آلية عربية تنفيذية تهدف إلى توحيد الرؤى إعلاميا بخصوص القضايا المشتركة التي تهمّ العالم العربي.