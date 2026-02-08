الرياض - كتبت رنا صلاح - نظم مئات من المتظاهرين، مساء اليوم السبت، فعالية تضامنية دعماً لإيران في ظل التهديدات المتسمرة التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضد

باريس .. متظاهرون وناشطون ينظمون فعالية تضامنية مع إيران في وجه تهديدات ترامب

طهران، وذلك في العاصمة الفرنسية باريس في ساحة الأمة (Place de la Nation)، حيث شارك عدد من النشطاء وممثلي منظمات تضامنية وحقوقية.

ورفع المشاركون من جنسيات مختلفة خلال الفعالية التي كان عنوانها (لا للحرب لا للعنصرية لا للعنف) لافتات وشعارات تندد بالسياسة الأمريكية التي يقودها ترامب وبالبلطجة السياسية ضد دول المنطقة وعلى رأسها مايحدث في فلسطين والتهديدات المتكررة ضد ايران بشن حرب ضدها. حيث دعا المتظاهرون إلى إنهاء النزاعات المسلحة ورفض سياسات التمييز والعنصرية من قبل ترامب، مؤكدين على ضرورة احترام حقوق الشعوب في الحرية وتقرير المصير، والعمل على تعزيز مسارات السلام والاستقرار.

وشملت الشعارات التي أطلقها المتظاهرون دعوات إلى التحرك لأجل التضامن مع شعوب ومناطق عدة حول العالم، من بينها ايران وفلسطين، إضافة إلى جميع المناطق التي تعاني من آثار الحروب والاضطهاد والصراعات.

وأكد المشاركون أن مثل هذه الفعاليات تهدف إلى تعزيز التضامن الدولي بين الشعوب المظلومة والتي تعاني من التدخلات الأمريكية في المنطقة، وتسليط الضوء على معاناة المجتمعات المتأثرة بتلك التدخلات، والدفع نحو تحركات دولية أكثر فاعلية لوقف الحروب ومواجهة سياسات البلطجة والعنصرية التي يمارسها ترامب، وصولاً إلى تحقيق سلام عادل وشامل.