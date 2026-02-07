الرياض - كتبت رنا صلاح - تسلّم العراق حتى الآن 2225 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي المحتجزين في سوريا والذين بدأ الجيش الأميركي الشهر الماضي نقلهم، حسبما قال مسؤول عراقي السبت.

نقل 2225 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من سوريا إلى العراق

ويُعدّ هؤلاء من بين ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل من عناصر التنظيم المتطرّف، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الشهر الماضي بدء نقلهم من سوريا إلى العراق، في خطوة قالت إنها تهدف إلى "ضمان بقاء الإرهابيين في مرافق احتجاز مؤمّنة".



وقال رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن السبت إن "العراق تسلم 2225 إرهابيا من الجانب السوري برا وجوا بالتنسيق مع التحالف الدولي" الذي تقوده واشنطن منذ العام 2014 لمحاربة التنظيم المتطرّف.



ونوّه إلى أنهم محتجزون في "مراكز نظامية مشدّدة".