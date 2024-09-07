انت الأن تتابع خبر مجازر الاحتلال المروعة لا تتوقف في غزة .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة في قطاع غزة، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي التفاصيل، استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب العشرات، فجرالسبت، جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في برج همام بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

واستشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، إثر غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في بلدة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

وارتفع عدد المصابين في القصف الإسرائيلي الذي استهدف منطقة سوق مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة صباح اليوم إلى 33 جريحا.

واستشهدت امرأة وطفلة في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بحي النصر غربي مدينة غزة.