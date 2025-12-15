الرياض - كتبت رنا صلاح - هل تعاني من هالات تحت العين وانتفاخ؟.. إليكِ الحل..

نصائح لهالات تحت العين

لإبقاء منطقة تحت العين مشرقة بعيدة عن الهالات السوداء، ينصح باستخدام عددا من كريمات التفتيح، والسيرومات المرطبة التي تحتوي على كافيين لتعزيز الدورة الدموية، وتقليل الانتفاخ.

بالإضافة إلى فيتامين سي الذي يساعد على التخفيف من التجاعيد والخطوط ويبقي المنطقة منعشة، ويفضل استخدام كريمات وسيرومات مخصصة لهذه المنطقة تحديدا.

أما فيما يخص خطوات تجهيز المكياج، يبدأ أولا بمصحح الألوان بدرجة البرتقالي وبعدها خافي العيوب افتخ بين الدرجة والدرجتين من أجل لون بشرة موحدة.