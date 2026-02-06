هند الضاوى: تصريحات نورى المالكى حول الشرع تثير الجدل وتكشف حسابات معقدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 فبراير 2026 12:30 صباحاً - قالت الإعلامية هند الضاوي إن هناك موجة انتقادات واسعة وُجهت إلى رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، عقب وصفه لأحمد الشرع بـ«الأخ»، وهو التصريح الذي أثار تساؤلات عديدة حول دلالاته وتوقيته.

نوري الملك وبشار الاسد

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن العلاقة بين نوري المالكي والرئيس السوري السابق بشار الأسد كانت سيئة للغاية في فترات سابقة، ما يجعل هذا التصريح محل جدل سياسي وإعلامي كبير، خاصة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.

استراتيجية الشرق الاوسط الجديد

وأضافت هند الضاوي، أن الاستراتيجيات المرتبطة بما يُعرف بـ«الشرق الأوسط الجديد» تشير إلى وجود مخططات تضع سوريا في المرتبة التالية للعراق، لافتة إلى أن ما حدث في العراق من غزو وفوضى سهّل تنفيذ سيناريوهات مشابهة في سوريا، بهدف هدم الدول من الداخل وتفكيكها على أسس طائفية وعرقية.

وأشارت هند الضاوي إلى أن بعض التحليلات ترى أن تصريحات نوري المالكي تجاه أحمد الشرع تهدف إلى طمأنة الولايات المتحدة بأن عودته المحتملة إلى المشهد السياسي العراقي لن تتعارض مع المصالح الأمريكية في سوريا، خاصة في ظل ما يُقال عن أن أحمد الشرع يحظى حاليًا بدعم داخل دوائر نظام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكدت الإعلامية هند الضاوي أن الساحة العراقية تعيش حالة ترقب لاختيار رئيس وزراء جديد، على أن يتم ذلك بالتوافق بين القوى السياسية، مشيرة إلى تصريح مهم لوزير الخارجية الأمريكي أكد فيه أن واشنطن لن تسمح بتشكيل حكومة عراقية جديدة موالية لإيران.