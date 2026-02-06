سيراميكا يؤمن قمة الدوري بالفوز 3-2 على غزل المحلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 فبراير 2026 12:30 صباحاً - نجح فريق سيراميكا في الفوز علي نظيره غزل المحلة ، بثلاث أهداف مقابل هدفين ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ، علي استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري.

وتقدم فخري لاكاي لسيراميكا في الدقيقة 16 ، وتعادل غزل المحلة عن طريق عبيدي إينزا في الدقيقة 28 ، ليعود عمرو قلاوة ليتقدم لسيراميكا في الدقيقة 31 ، وقبل نهاية المباراة يعود الجنوب الأفريقي فخري لاكاي ويسجل الهدف الثالث لفريقه والثاني له ، وقلص الفارق جيمي موانجا للمحلة في الوقت بدل الضائع .

ترتيب سيراميكا وغزل المحلة في الدوري

وبهذه النتيجة ، يتصدر سيراميكا جدول الدوري برصيد 35 نقطة جمعها من 16 مباراة، بينما استمر غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة من 15 مباراة .

تشكيل غزل المحلة لمواجهة سيراميكا

-حراسة المرمى: عامر عامر.

- خط الدفاع: يحيى زكريا، أحمد العش، أحمد شوشة، عموري

- خط الوسط: موري توريه، محمود مجدي، معاذ عبد السلام، رشاد العرفاوي.

- خط الهجوم: عبيدي إينزا، ويليامز صنداي

تشكيل سيراميكا امام الغزل

- حراسة المرمى: محمد بسام.

- خط الدفاع: كريم الدبيس، سعد سمير، جاستس آرثر، أحمد هاني .

- خط الوسط: إسلام عيسى، عمرو السولية، أحمد بلحاج، صديق إيجولا.

- خط الهجوم: فخري لاكاي، فريدي كوابلا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد طارق – رجب نبيل – عمر كمال – إبراهيم محمد – محمد صادق – حسين السيد – أيمن موكا – محمد عبد الله – عمرو قلاوة.