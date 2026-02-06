أخبار مصرية

سيراميكا يؤمن قمة الدوري بالفوز 3-2 على غزل المحلة

0 نشر
0 تبليغ

سيراميكا يؤمن قمة الدوري بالفوز 3-2 على غزل المحلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 فبراير 2026 12:30 صباحاً - نجح فريق سيراميكا في الفوز علي نظيره غزل المحلة ، بثلاث أهداف مقابل هدفين ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم  الخميس ، علي استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري.

 

 

وتقدم فخري لاكاي لسيراميكا في الدقيقة 16 ، وتعادل غزل المحلة عن طريق عبيدي إينزا في الدقيقة 28 ، ليعود عمرو قلاوة ليتقدم لسيراميكا في الدقيقة 31 ، وقبل نهاية المباراة يعود الجنوب الأفريقي فخري لاكاي ويسجل الهدف الثالث لفريقه والثاني له ، وقلص الفارق جيمي موانجا للمحلة في الوقت بدل الضائع .

 

ترتيب سيراميكا وغزل المحلة في الدوري

وبهذه النتيجة ، يتصدر سيراميكا جدول الدوري برصيد 35 نقطة جمعها من 16 مباراة، بينما استمر غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة من 15 مباراة .

 

تشكيل غزل المحلة لمواجهة سيراميكا

-حراسة المرمى: عامر عامر.

- خط الدفاع: يحيى زكريا، أحمد العش، أحمد شوشة، عموري

- خط الوسط: موري توريه، محمود مجدي، معاذ عبد السلام، رشاد العرفاوي.

- خط الهجوم: عبيدي إينزا، ويليامز صنداي

 

تشكيل سيراميكا امام الغزل

- حراسة المرمى: محمد بسام.

 

- خط الدفاع: كريم الدبيس، سعد سمير، جاستس آرثر، أحمد هاني .

 

- خط الوسط: إسلام عيسى، عمرو السولية، أحمد بلحاج، صديق إيجولا.

 

- خط الهجوم: فخري لاكاي، فريدي كوابلا.

 

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد طارق – رجب نبيل – عمر كمال – إبراهيم محمد – محمد صادق – حسين السيد – أيمن موكا – محمد عبد الله – عمرو قلاوة.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا