انت الأن تتابع خبر كيف قتلت المتضامنة الأميركية بالضفة .. نتائج تشريح الجثة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال محافظ نابلس، إن تشريح جثة المتضامنة الأميركية من أصول تركية أيسينور إزجي إيجي، البالغة من العمر 26 عاما، أكد مقتلها برصاص قناص من جيش الاحتلال.

وأثبت الطب الشرعي الفلسطيني مقتل المتضامنة برصاصة قناص إسرائيلي في رأسها.

هذا وتوفيت المتضامنة الأميركية، الجمعة، متأثرة بإصابتها الحرجة برصاص القوات الإسرائيلية الحي في الرأس في بلدة بيتا جنوب نابلس.

ووصلت إلى المستشفى بعد إصابتها بالرصاص الحي في الرأس، مع خروج لأنسجة الدماغ، وقدمت الطواقم الطبية لها إنعاشا للقلب والرئتين لدقائق، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها الحرجة.