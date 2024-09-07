انت الأن تتابع خبر «المصريين هيموتوا من الرعب» .. اكتشاف أجسام فضائية في مصر بعد ساعات من اصطدام الكويكب الصغير..| ما القصة؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن مركز الفلك عن سقوط كويكب صغير علي أرض الفلبين من ساعات قليلة حيث ظهر على هيئة كرة نارية، وهو الكويكب السابع المكتشف قبل اصطدامه بكوكب الأرض في الفلبين وهو (RW1 2024)

تم التقاط صور لكويكب في سماء دولة الإمارات قبل أن يصطدم بالأرض بمقدار 60 دقيقة من قبل المرصد الفلكي في عاصمة الإمارات، وذلك في تمام الساعة 15:40 إلي 15:50 بزمن جرينتش، وقد تبين أنه سيصطدم بالأرض الساعة 4:39 عصراً بزمن جرينتش في الاتجاه الشمالي لدولة الفلبين

وأشار المهندس محمد شوكت وهو مدير مرصد الفلك الدولي من خلال “سبق” السعودية إنه في تمام الساعة 6 صباحاً بزمن جرينتش من خلال مرصد يصل قطره إلى واحد ونصف متراً، يقع في الولايات المتحدة في مدينة “أريزونا” وتم التوضيح من قبل الارصاد ان قطر الكويكب 1.6 متر أنه ليس خطر علي الأرض.

اكتشاف فضائي جديد في مصر