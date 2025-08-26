الرياض - كتبت رنا صلاح - اعتبرت دائرة شؤون القدس، أن الاقتحامات الواسعة التي نفذها مئات المستوطنين، الثلاثاء، لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية كاملة من قوات الاحتلال، تمثل تصعيدًا خطيرًا يتجاوز كل الخطوط الحمراء ويشكل تحديًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد.

شؤون القدس: اقتحامات الأقصى تصعيد خطير يهدد الاستقرار

وأوضحت الدائرة في بيان صحفي، أن السماح لمستوطن بالنفخ في "الشوفار" داخل ساحات الأقصى، وما سبقه من تجمّع عشرات الآلاف عند حائط البراق بدعوة من "مؤسسة تراث الحائط الغربي" الاستعمارية، يعكس مسعى لفرض طقوس يهودية في محيط المسجد وربطها بمواسمهم الدينية، ضمن مشروع تهويدي شامل يستهدف قلب المدينة المقدسة وهويتها العربية والإسلامية.

وأضافت أن هذه الاقتحامات المتصاعدة ليست حوادث معزولة، وإنما سياسة ممنهجة لتقويض هوية القدس العربية والإسلامية، محذرة من أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار وقد تؤدي إلى انفجار شامل تتحمل حكومة الاحتلال مسؤوليته.

وحذّرت الدائرة من استمرار استهداف المسجد الأقصى عبر الاقتحامات اليومية المتزايدة، خاصة في المناسبات والأعياد اليهودية، معتبرة أن ذلك جزء من مخطط إستراتيجي لتغيير الوضع التاريخي والقانوني وبسط السيطرة الكاملة على المسجد.

ودعت شؤون القدس المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وحازم لوقف هذه الانتهاكات قبل أن تنزلق المنطقة إلى صراع ديني لا تُحمد عقباه، مؤكدة تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد.