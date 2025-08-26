الرياض - كتبت رنا صلاح - جددت الأمم المتحدة تحذيرها من استمرار إسرائيل في تقييد دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مما يعيق جهود إنقاذ الأرواح وسط تدهور الأوضاع الإنسانية.

الأمم المتحدة تحذر من عرقلة الاحتلال للمساعدات في غزة

وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك، إلى أن موظفي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أفادوا بأن السلطات الإسرائيلية واصلت عرقلة قوافل المساعدات، حيث رفضت يوم الأحد 8 بعثات من أصل 15 بعثة تتطلب تنسيقاً، ومنعت دخول البعثات السبعة المتبقية.

وأوضح دوجاريك أن الغارات الجوية والأعمال العدائية المستمرة في القطاع، بما في ذلك الهجمات على المرافق الصحية، تتسبب في سقوط المزيد من الضحايا المدنيين وتلحق أضراراً بالبنية التحتية الحيوية أو تدمرها بالكامل.



ولفت إلى أن عدد النازحين قسراً في غزة تجاوز 800 ألف شخص منذ منتصف آذار الماضي، بعد انتهاء وقف إطلاق النار، ما يزيد من الضغط على الموارد والخدمات الإنسانية المتاحة.