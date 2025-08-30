الرياض - كتبت رنا صلاح - أجرى نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سلسلة اتصالات مكثفة مع الإدارة الأميركية، والأردن، والسعودية، وفرنسا، وبريطانيا، ومصر، والأمم المتحدة، لبحث قرار واشنطن بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات دخول إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في محاولة لإعادة النظر في القرار.

رفض تأشيرات للوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة

وأكدت دولة فلسطين أن القرار يتعارض مع القانون الدولي و"اتفاقية المقر"، خاصة أن فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة، مشددة على التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وجميع التزاماتها تجاه السلام، كما ورد في رسالة الرئيس محمود عباس إلى رؤساء العالم، بمن فيهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الجمعة أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، في الوقت الذي تعتزم فيه فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين.



وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن وزير الخارجية ماركو روبيو ألغى تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة، بينما ستتمكن بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة من الحصول على إعفاءات بموجب اتفاق مقر الأمم المتحدة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن القرار يشمل الرئيس محمود عباس وحوالي 80 مسؤولًا فلسطينيًا آخرين.