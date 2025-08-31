الرياض - كتبت رنا صلاح - قتل مواطن لبناني، الأحد، إثر غارة بمسيرة اسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق رئيسي في قضاء النبطية (جنوب).

غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة تقتل مدنيًا في النبطية

وقالت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية إن "مسيرة اسرائيلية أغارت بصاروخ موجه مستهدفة دراجة نارية على طريق النبطية الفوقا وميفدون (قضاء النبطية)، ما أدى إلى استشهاد مواطن".



وفي وقت سابق الأحد، شنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات استهدفت أحراج قريتي "علي الطاهر" و"كفرتبنيت" في قضاء النبطية بجنوب لبنان، ما أدى إلى اندلاع حرائق وأضرار بمنازل، دون وقوع إصابات.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، قبل التوصل الى اتفاق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

لكن إسرائيل تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتشن غارات على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان، وتزعم أنها تستهدف مخازن أسلحة وبنى تحتية تابعة لـ"حزب الله"، كما لا تزال تحتل 5 تلال سيطرت عليها في الحرب الأخيرة.