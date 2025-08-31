الرياض - كتبت رنا صلاح - استشهد عدد من الفلسطينيين، مساء الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل الذي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

وأفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد الفلسطيني أسامة محمد مقداد من سكان مخيم الشابورة، قرب مركز مساعدات الطينة في خان يونس، فيما استشهدت الفلسطينية إيناس صابر أبو وردة وأبناؤها الثلاثة، جراء قصف الاحتلال منزلهم في منطقة بير النعجة شمال القطاع.

كما أدى قصف استهدف خيمة في محيط مقبرة السوارحة جنوب غربي النصيرات إلى ارتقاء شهداء وجرحى.

من جانبها، أكدت مصادر في مستشفيات غزة، أن30 فلسطينيا استشهدوا منذ فجر الأحد بنيران قوات الاحتلال، بينهم16 من طالبي المساعدات.

وأعلنت المصادر الطبية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، المستمر منذ 7 تشرين الأول 2023، ارتفعت إلى 63,459 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغ عدد الإصابات 160,256، في وقت لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، وسط عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.