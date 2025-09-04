الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن مركز "MiS" الروسي للتصاميم التقنية أن الجيش الروسي سيحصل قريباً على طائرات مسيّرة ثقيلة قادرة على حمل درونات FPV الانتحارية ونقلها إلى عمق جبهات القتال.

روسيا تطور مسيرات ثقيلة ناقلة للدرونات الانتحارية

وأوضح خبير في المركز، في تصريح لوكالة "تاس" الروسية، أن طائرات "MiS-150" المسيّرة الثقيلة التي طُورت مؤخراً يمكنها حالياً حمل درونين أو ثلاثة من درونات FPV الانتحارية، والتحليق لمسافة تصل إلى 12 كيلومتراً وهي محملة، فيما تستطيع الدرونات التي تنقلها التحليق لمسافات تتراوح ما بين 8 و10 كيلومترات، ما يعني أن هذه التقنية تتيح إمكانية ضرب أهداف على بعد يزيد عن 20 كيلومتراً.



وأضاف الخبير أن العمل جارٍ لزيادة مدى فعالية هذا السلاح، من خلال تطوير درونات FPV قادرة على قطع مسافات أطول، بحيث يمكن إيصالها إلى عمق يصل إلى 30 كيلومتراً.



وأشار إلى أن الخبراء تمكنوا أيضاً من رفع الحد الأقصى لحمولة طائرات "MiS-150" من 15 إلى 20 كيلوغراماً، الأمر الذي سيعزز فعاليتها بشكل ملحوظ، ويوفر الكثير من الوقت والجهد خلال العمليات القتالية.