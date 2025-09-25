الرياض - كتبت رنا صلاح - ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهور السبعة الأولى من 2025 بنسبة 8.5%، وارتفاع قيمة المعاد تصديره بنسبة 4.1%، وفقا لدائرة الإحصاءات العامة.

نمو الصادرات الوطنية خلال السبعة شهور الأولى من 2025

وبحسب التقرير الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، ارتفعت قيمة الصادرات الكلية بنسبة 8.1% مقارنه بنفس الفترة من 2024. وجاء هذا النمو متزامناً مع ارتفاع المستوردات بنسبة 5.4%، وبالتالي فقد زاد العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.7% خلال السبعة شهور الأولى من 2025 مقارنه بنفس الفتره من 2024.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 51% خلال السبعة شهور الأولى من 2025 مقارنة مع 50% للفترة ذاتها من 2024 بارتفاع مقدارة نقطة مئوية واحدة، وهي أعلى مستوى تغطية يسجله الاقتصاد الأردني، فيما وصلت نسبة التغطية لشهر تموز وحده إلى 55% مقارنة بنسبة 50% في نفس الشهر من 2024 بارتفاع بلغ 5 نقاط مئوية.

الأرقام والمؤشرات الاقتصادية

وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 5,798 مليون ديناراً اردنياً، حيث شكلت الصادرات الوطنية منها 5,268 مليون ديناراً اردنياً، والمعاد تصديره 530 مليون ديناراً اردنياً، في حين بلغت قيمة المستوردات 11,319 مليون ديناراً اردنياً خلال نفس الفترة. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ (5,521) مليون ديناراً اردنياً خلال السبعة شهور الأولى من 2025، اي بزيادة في العجز مقدارها (145) مليون ديناراً اردنياً مقارنة مع نفس الفترة من 2024.

الشركاء التجاريون

وارتفعت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما فيها سوريا التي تضاعفت الصادرات لها بنسبة 400% خلال الفترة، والدول الآسيوية غير العربية مثل الهند، وكذلك دول الأتحاد الاوروبي ومن ضمنها ايطاليا، فيما انخفضت الصادرات الوطنية بنسبة بسيطة إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة.

وشهدت المستوردات ارتفاعاً من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، ودول الاتحاد الأوروبي مثل إيطاليا، فيما انخفضت قيمة المستوردات من الدول الآسيوية غير العربية مثل الهند،

الأداء الشهري لشهر تموز

بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر تموز من عام 2025 مامقداره 987 مليون ديناراً اردنياً، منها 889 مليون ديناراً اردنياً للصادرات الوطنية و98 مليون ديناراً اردنياً للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ماقيمته 1,780 مليون ديناراً اردنياً مما أدى الى عجز في الميزان التجاري بقيمة (793) مليون ديناراً اردنياً خلال شهر تموز من عام 2025.

وهذا يعني ارتفاع الصادرات الكلية لشهر تموز 2025 بنسبة 7.0% مقارنه بنفس الشهر من 2024، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 6.0%، والمعاد تصديرة بنسبة 18.1%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة (4.2%)، مما أدى إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة (15.4%).

التركيب السلعي

تركز ارتفاع الصادرات الوطنية في قطاعات "الألبسة وتوابعها"،"الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية،"محضرات الصيدلة"،"الفوسفات الخام"،"البوتاس الخام" والذي ساهم في دعم الصادرات الوطنية رغم تراجع صادرات قطاع "الحلي والمجوهرات الثمينة"،.

وعلى صعيد المستوردات، فقد ارتفعت قيمة "الحلي والمجوهرات الثمينة"، "الآلات والأدوات الآلية"، "الآلات والمعدات الكهربائية" لكن انخفاض"النفط الخام ومشتقاتة" "العربات والدراجات"، "الحبوب"، ساهم في الحد من ارتفاع المستوردات بشكل أكبر.