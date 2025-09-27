الرياض - كتبت رنا صلاح - أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، بنشر الجيش في مدينة رابعة هي بورتلاند، وأجاز استخدام "القوة عند الضرورة" في إطار مكافحته الجريمة في المدن التي يهيمن عليها الديمقراطيون.

ترامب يجيز نشر كل القوات المسلحة الضرورية في بورتلاند

وقال ترامب على منصته تروث سوشال "بناء على طلب وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، أوجه وزير الحرب بيت هيغسيث لنشر كل القوات المسلحة اللازمة لحماية بورتلاند التي دمرتها الحرب ومرافق دائرة الهجرة والجمارك (آيس) التي تحاصرها أنتيفا وغيرها من الإرهابيين المحليين".

وأضاف "أجيز أيضا استخدام الحد الأقصى من القوة عند الضرورة"، بدون أن يوضح القصد من هذه العبارة.

وفي وقت تشهد بورتلاند منذ أشهر عدة تظاهرات مناهضة لشرطة الهجرة، هدد الرئيس الجمهوري بداية أيلول بإرسال الحرس الوطني إلى هذه المدينة الواقعة في شمال غرب الولايات المتحدة، علما أنها الأكبر في ولاية أوريغون الديمقراطية.

ووقّع ترامب قبل أسبوعين أمرا تنفيذيا لنشر عناصر الحرس الوطني في ممفيس بولاية تينيسي، عازيا قراره إلى "تفشي" الجريمة في المدينة (جنوب).

وممفيس ذات غالبية سوداء، يديرها رئيس بلدية ديموقراطي في ولاية حاكمها جمهوري.

وبعد لوس أنجلوس في حزيران، انتشر الحرس الوطني منتصف آب في العاصمة الفدرالية واشنطن.

كذلك، هدد ترامب بإرسال عناصر في الشرطة الفدرالية وعسكريين إلى مدن شيكاغو ونيويورك وبالتيمور.