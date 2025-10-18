الرياض - كتبت رنا صلاح - قال الخبير العسكري والاستراتيجي نضال ابوزيد بانه رغم محاولة نتنياهو عرقلة الانتقال للمرحلة الثانية من المفاوضات تحت ذرائع مختلفة أبرزها جثامين الاسرى المتبقية لدى المقاومة الان البيئة الدولية والإقليمية لديها اندفاعة سياسية تمنع ارتداد مفاوضات غزة الى مربع المواجهة العسكرية مرة اخرى .

أبو زيد: أزمة صامتة تهدد حكومة نتنياهو

واضاف ابوزيد الى ان شرط نزع سلاح المقاومة التي يروج له الاحتلال اعلاميا بشكل ملفت لسبب معنوي اكثر مما هو مادي حيث المقاومة لا تملك طائرات ولا دبابات حتى يتم نزعها وانما يريد الاحتلال من ذلك كسر الإرادة التي لطالما ارهقت الاحتلال طيلة عملية عسكرية لم تحقق اهدافها لا المادية والمعنوية .

واشار ابوزيد الى ان هناك ازمات صامته تعصف بحكومة نتنياهو يبدو ان منع من النشر ادى الى انغلاق اعلامي لهذه الازمات الامر الذي قد يدفع نتنياهو الحل الاصعب وهو انتخابات مبكرة في 2026