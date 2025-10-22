الرياض - كتبت رنا صلاح - هدمت آليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، منزل والد أسيرين فلسطينيين في بلدة بروقين الواقعة غربي محافظة سلفيت في الضفة الغربية المحتلة.

الاحتلال يهدم منزل والد أسيرين غرب سلفيت .. فيديو



ووثّقت منصات فلسطينية مشاهد لعملية الهدم التي نُفذت وسط انتشار عسكري مكثف في محيط المنطقة، وسط استنكار واسع من الأهالي والمؤسسات الحقوقية.



ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من عمليات الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، والتي تُعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، وتثير قلقًا متزايدًا بشأن التصعيد الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة.