 مكتب نتنياهو: تصويت ضم الضفة استفزاز سياسي

أدان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، تصويت الكنيست لمناقشة مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة، معتبرا إياه استفزازا سياسيا متعمدا.

وقال مكتب نتنياهو إن "تصويت الكنيست على الضم كان استفزازًا سياسيًا متعمدًا من قبل المعارضة لإثارة الفتنة أثناء زيارة نائب الرئيس جيه دي فانس لإسرائيل.. وقد تم تقديم مشروعي القانون من قبل أعضاء المعارضة في الكنيست".

وأضاف: "لم يصوّت حزب الليكود والأحزاب الدينية (الأعضاء الرئيسيون في الائتلاف) على هذه القوانين، باستثناء عضو ساخط من الليكود فُصل مؤخرًا من رئاسة لجنة في الكنيست. وبدون دعم الليكود، من غير المرجح أن تُقرّ هذه القوانين".

وأفاد إعلام الإسرائيلي في وقت سابق أن نتنياهو، قد أصدر تعليماته بعدم المضي قدما في مشاريع القوانين الخاصة بفرض السيادة في الضفة ومعاليه أدوميم، كما ذكرت صحيفة هآرتس.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية بأن "نتنياهو وجه الائتلاف الحكومي بتجميد أي مقترح بشأن السيادة على الضفة الغربية ومعاليه أدوميم حتى إشعار آخر".