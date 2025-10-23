الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 68,280 شهيدا، و170,375 مصابا، منذ السابع من تشـــرين الأول/ أكتوبر 2023.

89 شهيدا منذ وقف إطلاق النار في غزة

وأوضحت المصادر ذاتها، أن 14 شهيدا (منهم 1 نتيجة استهداف قوات الاحتلال المباشر، و13 تم انتشال جثامينهم)، وإصابتين، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن انتشالهم حتى اللحظة.

وقالت إنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، استُشهد 89 فلسطينيا، وأصيب 317 آخرون، فيما تمكنت الطواقم المختصة من انتشال جثامين 449 شهيدا من تحت الأنقاض.