الرياض - كتبت رنا صلاح - ناشدت زوجة الأسير مروان البرغوثي في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 2002، الرئيس الأميركي دونالد ترامب التدخل لإطلاق سراحه.

ترامب عن الأسير مروان البرغوثي: سيتخذ قرارا

وقال ترامب في رد على أسئلة "مجلة تايم" الأميركية فيما يتعلق بالأسير البرغوثي (66 عاما) إنّه "سيتخذ قرارا".

وكتبت فدوى البرغوثي "السيد الرئيس، ينتظرك شريك حقيقي، شخص يمكنه المساعدة في تحقيق حلمنا المشترك في تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة".

وكان البرغوثي من بين عدد من الأسرى الذين سعت حركة حماس إلى إطلاق سراحهم خلال صفقة التبادل الأخيرة مع إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي وقع في قمة شرم الشيخ للسلام؛ الذي أبرم بناء على خطة الرئيس الأميركي.

إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قالت في 9 تشرين الأول إنّ صفقة تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، لن تشمل البرغوثي.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قد قال في رده على سؤال في هذا الشأن، إن ليس لديه أي جديد ليقوله.

وحكمت سلطات الاحتلال عليه بالسجن المؤبد 5 مرات، بالإضافة إلى 40 عاماً، بتهمة توجيه هجمات خلال الانتفاضة الثانية.