 أكبر خيبة أمل واجهت الأمم المتحدة عدم حل قضية فلسطين

الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا اليوم، أن أكبر خيبة أمل واجهت الأمم المتحدة خلال الـ80 عامًا تتمثل في "عدم حل ما يمكن أن تكون أقدم قضية على أجندة الأمم المتحدة، وهي قضية فلسطين".

يذكر، أن اليوم هو يوم الأمم المتحدة الذي يصادف 24 تشرين الأول من كل عام، حيث مضى 80 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة وناقش مجلس الأمن اليوم مستقبلها باجتماع موسع.

وقال نيبينزيا، ان الثمانين عامًا الماضية شهدت نجاحات وإخفاقات، ولكن "رغم كل الجهود، لم نصل بعد إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعودة لاجئي فلسطين وتحقيق السلام في هذه الأرض التي عانت طويلا".

وشدد المسؤول الروسي على ضرورة عدم السماح بمحو تلك الإمكانية أو "استبدالها بمخططات أخرى تحرم الفلسطينيين من إقامة دولتهم".

وقال نيبينزيا، إن الانتهاك الممنهج والصارخ لمبدأ السيادة المتساوية للدول، يقوض الإيمان بالعدالة ويؤدي إلى نشوب الصراعات والأزمات متهمًا الغرب بتقسيم العالم بين "نحن وهم".

ونتيجة لذلك، قال السفير الروسي، إن الكثير من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ظلت فقط حبيسة الورق، وأن انتهاكات الميثاق وغير ذلك من قواعد القانون الدولي، تؤثر بشكل مباشر على دور الأمم المتحدة.