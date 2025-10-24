الرياض - كتبت رنا صلاح - تواصلت الإدانات العربية الرافضة لمصادقة الكنيست الإسرائيلي التمهيدية على مشروعي قانونين بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة.

تواصل الإدانات لمصادقة الكنيست على قانونين لفرض السيادة على الضفة الغربية

ودانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي، في القراءة التمهيدية، على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة السيطرة على إحدى المستوطنات.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان صحفي، أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية، وتقويضًا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وعبرت دولة الإمارات عن رفضها القاطع لجميع الممارسات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي في الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرة من أن أي تحرك لضم الضفة الغربية مرفوض بشكل قاطع، لما يمثله من نسف لأسس حل الدولتين.

وفي سياق متصل، دانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانوني لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان صحافي، عن إدانة جمهورية العراق الشديدة لمصادقة الكنيست على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات غير القانونية، بصفة القرار خطوة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومساسًا مباشرًا بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وجدد العراق موقفه الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.