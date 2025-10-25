الرياض - كتبت رنا صلاح - توفيت ملكة تايلاند السابقة سيريكيت ووالدة الملك الحالي الجمعة عن 93 عاما على ما أعلن القصر الملكي في بيان.

وفاة الملكة الأم في تايلاند

وكانت سيريكيت معروفة باناقتها وتمتع بنفوذ كبير في العائلة الملكية. وكانت زوجة الملك الراحل بوميبول أدولياديج الذي حكم البلاد أطول فترة بين العامين 1946 و2016.

وجاء في بيان صادر عن القصر الملكي "تدهورت صحة جلالتها الجمعة وتوفيت في مستشفى شولالونغكورن".

وكانت الملكة الأم تعاني من "أمراض عدة" منذ دخلت المستشفى في العام 2019 من بينها إصابتها بالتهاب في الدم في وقت سابق من الشهر الحالي.

وكانت في صباها تلقب بـ"جاكي كينيدي آسيا" وشكلت مع زوجها ثنائيا أنيقا ونافذا عزز مكانة العائلة المالكة في صفوف المجتمع التايلاندي.

وبوفاتها تدخل البلاد مرحلة حزن شعبي إذ ان ملك تايلاند يعتبر أب الأمة ورمز المثال البوذي.

وكانت البلاد أعلنت الحداد الرسمي سنة كاملة عند وفاة زوجها في تشرين الأول 2016 والذي أحرق جثمانه بعد سنة على ذلك في مراسم مهيبة.

وكانت الملكة سيريكيت تعرضت لجلطة دماغية أضعفت قدراتها ولم تعد تظهر علنا منذ سنوات إلا ان صورا لا تزال تزين بعض مداخل الإدارات العامة أو متاجر أو حتى منازل أفراد.

وكانت البلاد تحتفل بمناسبة عيد ميلاد سيريكيت في 12 آب، بعيد الأم.

وكانت سيريكيت تنتمي إلى الطبقة الأرستقراطية وهي ابنة دبلوماسي وقد شبت خصوصا في أوروبا حيث التقت زوجها الذي كان يتابع دراسته في سويسرا وتزوجته في سن السابعة عشرة.