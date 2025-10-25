الرياض - كتبت رنا صلاح - قال الخبير العسكري والاستراتيحي نضال ابوزيد بان تصريحات نتنياهو حول احتمال اطلاق سراح القيادي في فتح مروان البرغوثي تزامنت مع اجتماع الفصائل الفلسطينية مع قيادة فتح في القاهرة ما يشير الى ان هذه التصريحات ليس جدية لان ترامب يدرك مخاطر المواجهة مع حكومة نتنياهو بخصوص ملف البرغوثي وانما تندرج التصريحات في اطار محاولة الضغط على قيادة فتح لتقديم تنازلات تفضي الى توافق فلسطيني فلسطيني حول ادارة غزة .

ابوزيد : البرغوثي في تصريحات ترامب له دوافعه والحذر من ضم الضفة بـ القطعة

واضاف ابوزيد ان قرار الكنيست ضم الضفة الغربية ليس القرار الوحيد حيث ان هناك قرار اخر تم اقراره من الكنيست وطرحه نفتالي بينت وهو قرار ضم مستعمرة معاليه ادوميم حاز على اغلبية في الكنيست ولكن يبدو ان لم يلاقى الرواج الاعلامي بشكل كبير او تم التغطية الاعلامية عليه في ظل رفض امريكي لقرار ضم الضفة الا ان هذا القرار لم يلقى اي ردة فعل امريكية ما يعني ان قرار ضم الضفة الذي رفض امريكيا غطى على قرار ضم معاليه ادوميم الذي تم تمريره بقراءة اولية ورغم انه يحتاج الى قرائتين حتى يتم اعتماده رسميا الا ان ذلك مؤشر الى ان تحايل اعلامي تم في القرار و يؤشر ايضا الى ان حكومة نتنياهو تحولت الى الضم بالقطعة بدلا من ضم الضفة كتلة واحدة .



ميدانيا اشار ابوزيد الى ان مؤشرات تدل على قيام الجانب الامريكي بتسبر طائرات مسيرة في اجواء غزة ضمن مهام مركز التنسيق الدولي الذي تم افتتاحه يوم الخميس الماضي وبالتاكيد ان هذه الطائرات لا يمكن ان تطير في اجواء غزة دون تنسيق المسارات الجوية مع الجانب الاسراىيلي لتبقى الخشية بان يتحول الدور الامريكي من دور انساني مساند معلن الى دور استخباري غير معلن.