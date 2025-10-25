الرياض - كتبت رنا صلاح - أضرم مستوطنون إسرائيليون النار، في مركبات فلسطينية بقرية المغير، شرق مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصاد أن مجموعة مستوطنين اقتحموا المنطقة الغربية من قرية المغير، وأحرقوا عددا من المركبات الفلسطينية.

مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينية بالضفة

وأوضحت أن شبان القرية الفلسطينيين حاولوا التصدي للمستوطنين، كما اقتحم الجيش الإسرائيلي القرية، وأطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى لاندلاع مواجهات لم تتضح نتائجها بعد.

وبيّنت المصادر أن المستوطنين هاجموا منزل محمد خميس أبو عليا، ومزرعة لأحد سكان القرية، قبل أن يتصدى لهم الشبان.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفذ المستوطنون 7 آلاف و154 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة في سنتي الإبادة بغزة "تسببت في استشهاد 33 مواطنا، وتهجير 33 تجمعا بدويا فلسطينيا"، كما أقاموا 114 بؤرة استيطانية.

وتندرج اعتداءات المستوطنين ضمن موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية، أسفرت خلال العامين الماضيين عن مقتل 1057 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

وبدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة استمرت سنتين، أسفرت عن مقتل 68 ألفا و280 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و375 آخرين، وانتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.