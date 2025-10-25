الرياض - كتبت رنا صلاح - دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"،السبت، إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

الأونروا تجدد دعوتها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

وبحسب الموقع الرسمي للأونروا، قالت في منشور على منصة "إكس"، إنه مع اقتراب فصل الشتاء في غزة، تزداد حاجة الناس إلى المأوى والدفء.

وأضافت، أن مواد الإيواء ولوازم الشتاء للعائلات الفلسطينية النازحة تتواجد في مستودعات الأونروا في الأردن ومصر، ولكن يُمنع دخولها.

ومع مرور عامين على حرب الإبادة، يواجه النازحون مصيرا صعبا في خيامهم التي تفتقر لأبسط وسائل الحماية. هم أناس، يبحثون عن مأوى يحميهم، ودفء يقيهم، حيث ارتقى عدد منهم لاسيما أطفال حتفهم، نتيجة البرد القارس خلال موسمي شتاء ماضيين.