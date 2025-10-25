الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى "68 ألفا و519 شهيدا، و170 ألفا و382 مصابا".

ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 68 ألفا و519 شهيدا

جاء ذلك في تقرير إحصائي يومي صدر عن الوزارة، وقالت فيه إنها أضافت "220 شهيدا للإحصائية التراكمية ممن اكتملت بياناتهم واعتمدتهم اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين".



وأفادت الوزارة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية "19 شهيدا، بينهم 4 نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال، و15 انتشال، إضافة إلى 7 مصابين".



ولم تذكر الوزارة في بيانها ملابسات مقتل الفلسطينيين الأربعة، وإصابة 7 آخرين.



إلا أن بيانات سابقة للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة وحركة "حماس"، أكدت ارتكاب إسرائيل عشرات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، من بينها قتل وإصابة فلسطينيين.



وسبق وأقر الجيش الإسرائيلي في عدة بيانات بإطلاق نار صوب فلسطينيين بدعوى تجاوزهم لما يسمى بـ"الخط الأصفر"، وهو الخط المؤقت الذي انسحبت إليه قواته ويغطي أكثر من 50 بالمئة من القطاع.



وأشارت وزارة الصحة إلى أنها سجلت منذ 11 أكتوبر الجاري مقتل "93 فلسطينيا وإصابة 324 آخرين".



ومن جانب آخر، قالت الوزارة إنه تم التعرف على "64 جثمانا من أصل 195" تم استلامهم خلال الأيام الماضية من الجانب الإسرائيلي عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بموجب صفقة التبادل ضمن اتفاق وقف النار.



وتصل الجثامين الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي مجهولة الهوية، فيما تبذل السلطات في غزة جهودا مضنية للتعرف عليها بوسائل محدودة وإمكانات بدائية.



وتشمل الإجراءات استدعاء عائلات المفقودين لمحاولة التعرف على الجثامين من خلال علامات ظاهرية مثل الملابس، أو ملامح الجسد كـ الطول والبنية والإصابات.



ويستند اتفاق وقف النار بغزة إلى خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتوصلت إليه حركة "حماس" وإسرائيل إثر مفاوضات غير مباشرة بمنتجع شرم الشيخ في مصر، بمشاركة أنقرة والقاهرة والدوحة، وبإشراف أمريكي.



ولمدة عامين، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في 8 أكتوبر 2023، ألحقت أضرارا بنحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بالقطاع ، بخسائر تقدر بحوالي 70 مليار دولار.