الرياض - كتبت رنا صلاح - استحوذت 4 تكتلات اقتصادية رئيسية على الحصة الأكبر من الصادرات الوطنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، إذ بلغت مساهمتها مجتمعة نحو 93.6 بالمئة من إجمالي الصادرات والبالغة 6.098 مليار دينار.

الصادرات الأردنية تتركز في أربع تكتلات رئيسية

وجاءت دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في المقدمة بنسبة 41.5 بالمئة، تلتها دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بنسبة 25.1 بالمئة، ثم الدول الآسيوية غير العربية بنسبة 20.9 بالمئة، فيما شكلت دول الاتحاد الأوروبي ما نسبته 6 بالمئة من الإجمالي، وهذا يشير إلى تركز النشاط التصديري الأردني في هذه الأسواق الأربع والتي تشكل العمود الفقري للتجارة الخارجية للمملكة.

وفي التفاصيل، ارتفعت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية في نهاية آب الماضي من العام الحالي بنسبة 10.1 بالمئة، لتبلغ 2.53 مليار دينار مقارنة بـ 2.297 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدرت السعودية الوجهات العربية بقيمة 836 مليون دينار بزيادة نسبتها 12.7 بالمئة، فيما حققت الصادرات إلى سوريا قفزة نوعية بلغت 390.3 بالمئة، لتصل إلى 152 مليون دينار، كما ارتفعت الصادرات الوطنية إلى العراق بنسبة 6.4 بالمئة لتسجل 599 مليون دينار.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ورصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، انخفضت الصادرات الوطنية إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بنسبة 1.7 بالمئة، لتبلغ 1.532 مليار دينار مقارنة بـ 1.559 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق، إذ تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة تحديدا بنسبة 2.1 بالمئة، لتسجل 1.472 مليار دينار .

وفي الاتجاه الآسيوي، فقد سجلت الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية ارتفاعًا بنسبة 18.1 بالمئة، لتبلغ 1.277 مليار دينار، مقابل 1.081 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي، وتصدرتها الهند بقيمة 750 مليون دينار وبنمو بلغت نسبته 29.1 بالمئة.

أما صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، فزادت بنسبة 30.9 بالمئة لتصل إلى 369 مليون دينار مقارنة بـ 282 مليونا للفترة نفسها من العام السابق، في حين سجلت إيطاليا نموا قياسيا بلغت نسبته 180.6 بالمئة لتصل صادرات الأردن إليها إلى 101 مليون دينار.

وعلى صعيد آخر، انخفضت الصادرات الوطنية إلى باقي التكتلات الاقتصادية بنسبة 8.2 بالمئة، لتصل إلى 390 مليون دينار مقارنة بـ 425 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، فيما تراجعت الصادرات إلى منطقة التجارة الحرة بنسبة 49.4 بالمئة لتسجل 80 مليون دينار.