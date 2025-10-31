الرياض - كتبت رنا صلاح - ظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في مقطع فيديو عبر تلغرام -اليوم الجمعة- واقفا أمام صف من السجناء الفلسطينيين الممدّدين أرضا وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، يشير إليهم ويدعو إلى إعدامهم.

بن غفير يظهره بجانب سجناء فلسطينيين مقيدين وممدّدين أرضا .. فيديو

وقال الوزير اليميني المتطرف، في هذا المقطع "جاء هؤلاء الرجال من وحدة النخبة (في الجناح العسكري لحماس) لقتل الأطفال والنساء والرضّع لدينا. أنظروا إليهم اليوم، يحصلون على الحياة بالحد الأدنى. لكن لا يزال هناك ما يجب فعله: إعدام الإرهابيين" حسب وصفه.