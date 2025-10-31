الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن موسم الزيتون في الضفة الغربية هذا العام شهد أعلى مستوى من هجمات المستوطنين منذ خمس سنوات، حيث تم تسجيل 126 هجمة في 70 بلدة فلسطينية، أسفرت عن تخريب أكثر من 4 آلاف شجرة وشتلة زيتون.

الأمم المتحدة: 126 هجمة تخرب آلاف أشجار الزيتون في الضفة الغربية

وأشار التقرير إلى أن مستوطنين من بؤر استيطانية جديدة فرضوا قيوداً على وصول الفلسطينيين إلى حقول الزيتون، مما أعاق عمليات الحصاد وأدى إلى تصاعد التوترات في المناطق الزراعية.

وفي الأسبوع الأخير فقط، وقعت 60 هجمة من قبل المستوطنين، نتج عنها إصابة 17 شخصاً وتخريب 19 مركبة، في تصعيد خطير يهدد الأمن الزراعي ويزيد من معاناة السكان المحليين.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار التوترات في الأراضي الفلسطينية، وسط دعوات دولية متزايدة لحماية المدنيين والممتلكات الزراعية من الاعتداءات المتكررة.