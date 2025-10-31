الرياض - كتبت رنا صلاح - أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، بوجود تقديرات لدى الجهات الأمنية في إسرائيل تشير إلى احتمال قيام حركة حماس بتسليم جثث عدد من الأسرى الإسرائيليين الليلة.

تقديرات إسرائيلية: حماس قد تسلم جثث أسرى الليلة

وتأتي هذه التقديرات في ظل تطورات ميدانية ومفاوضات غير مباشرة جارية بين الأطراف المعنية، وسط ترقب واسع في الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية لأي تحرك في هذا الملف الحساس.

ولم تصدر حتى الآن أي تأكيدات رسمية من الجانب الفلسطيني أو من الوسطاء بشأن تنفيذ هذا الإجراء، فيما تواصل إسرائيل متابعة الموقف عن كثب تحسباً لأي تطور مفاجئ.