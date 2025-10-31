الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلاً عن منظمات إنسانية دولية أن إسرائيل تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر نظام تسجيل جديد خاص بالمنظمات غير الحكومية، ما أدى إلى احتجاز عشرات ملايين الدولارات من المساعدات خارج القطاع.

منظمات: إسرائيل تعرقل مساعدات غزة بنظام جديد

وأفادت 40 منظمة دولية بأن السلطات الإسرائيلية رفضت 99 طلباً لإدخال مساعدات خلال أول 12 يوماً من وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن ثلاثة أرباع حالات الرفض كانت بذريعة أن المنظمات غير مخولة لتقديم المساعدات إلى غزة.

وبحسب التقرير، فرضت إسرائيل على المنظمات الإنسانية إعادة التسجيل قبل نهاية العام الجاري، وإلا فإنها ستفقد تراخيص عملها، مما يهدد استمرارية الدعم الإغاثي في القطاع.

ومن بين المنظمات المتضررة من النظام الجديد "أطباء بلا حدود"، و"أوكسفام"، و"المجلس النرويجي للاجئين"، حيث أكد الأخير أن السلطات الإسرائيلية أبلغتهم بأن تسجيلهم لا يزال "قيد المراجعة" عند كل محاولة لإدخال مساعدات.

وتأتي هذه التطورات وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، في ظل استمرار القيود على دخول المواد الإغاثية والطبية، رغم وقف إطلاق النار المعلن.