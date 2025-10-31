الرياض - كتبت رنا صلاح - تبنى مجلس الأمن بالإجماع، اليوم الجمعة، قراراً بتفويض قوة تحقيق الاستقرار متعددة الجنسيات التي يقودها الاتحاد الأوروبي، يوفور- ألثيا، العاملة في البوسنة والهرسك، لمدة عام آخر أي لنهاية تشرين الأول 2026.

مجلس الأمن يجدد تفويض قوة تحقيق الاستقرار في البوسنة والهرسك

وجاء في القرار الذي حمل الرقم 2795، أن المجلس يأذن للدول الأعضاء التي تعمل من خلال أو بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بتمديد مهمة قوة تحقيق استقرار متعددة الجنسيات (يوفور ألثيا) لمدة اثني عشر شهراً اعتباراً من اليوم.



وجاء في القرار، أن المجلس "يأذن للدول الأعضاء باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بناء على طلب إما من يوفور الثيا أو من الناتو، دفاعًا عن يوفور الثيا أو وجود الناتو على التوالي، ولمساعدة كلا المنظمتين في القيام بمهامهما.