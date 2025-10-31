الرياض - كتبت رنا صلاح - قال مسؤول في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لن ترسل أي مسؤولين رفيعي المستوى إلى قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب 30) في البرازيل مما يخفف من بعض المخاوف بين قادة العالم من أن واشنطن سترسل فريقا لإفشال المحادثات.

البيت الأبيض: لن نرسل مسؤولين إلى قمة (كوب30) للمناخ

وتستضيف البرازيل القمة الأسبوع المقبل قبل بدء مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ التي تستمر لأسبوعين في مدينة بيليم الواقعة في منطقة الأمازون.



وهددت الولايات المتحدة في وقت سابق باستخدام القيود المفروضة على التأشيرات والعقوبات للرد على الدول التي ستصوت لصالح خطة طرحتها وكالة الشحن التابعة للأمم المتحدة وهي المنظمة البحرية الدولية للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناجمة عن الشحن البحري.



وأدت هذه التكتيكات إلى تصويت غالبية الدول في المنظمة البحرية على تأجيل قرار بشأن تحديد سعر عالمي للكربون على الشحن الدولي لمدة عام واحد.



وقال مسؤول البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب قد أوضح بالفعل وجهات نظر إدارته بشأن العمل المناخي متعدد الأطراف في خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، حيث وصف تغير المناخ بأنه "أكبر عملية خداع في العالم" ووبخ الدول لوضعها سياسات مناخية قال إنها "كلفت بلدانها ثروات".



وأضاف المسؤول لرويترز في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "يتواصل الرئيس بشكل مباشر مع القادة حول العالم بشأن قضايا الطاقة، وهو ما يمكن أن تراه من خلال الصفقات التجارية التاريخية واتفاقات السلام التي تركز جميعها على شراكات الطاقة".



وأعلن ترامب في أول يوم له في منصبه أن الولايات المتحدة ستخرج من اتفاقية باريس للمناخ التي ستدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/ يناير 2026، كما تراجع وزارة الخارجية مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاقات البيئية متعدّدة الأطراف.