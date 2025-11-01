الرياض - كتبت رنا صلاح - اعتمدت اللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية، قرارا بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط.

قراران أمميان بشأن شرق أوسط خال من أسلحة النووية

وأيد القرار 171 دولة، من بينها الأردن وعارضته 3 دول هي "إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية والأرجنتين" فيما صوتت بالامتناع 3 دول "فيجي وباراغواي والكاميرون".



كما اتخذت اللجنة الأولى وهي المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي قرارا بشأن خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط بتأييد 155 دولة، بينها الأردن ومعارضة 5 دول "الأرجنتين والهند والباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل"، فيما صوتت بالامتناع عليه كل من "الولايات المتحدة الأميركية وفيجي وجورجيا وبوتان وباراغواي وبابوا غينيا الجديدة".