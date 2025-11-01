الرياض - كتبت رنا صلاح - أعرب متحدث مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان، عن استنكار الأمم المتحدة لقرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس القاضي بحظر زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر "ICRC" للأسرى الفلسطينيين.

إدانة أممية لرفض إسرائيل زيارة الأسرى الفلسطينيين

جاء ذلك في رد خطي على سؤال مراسل الأناضول، الجمعة، بخصوص قرار كاتس وموقف المفوضية منه.

وأشار الخيطان إلى أن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك دعا إلى احترام قرارات محكمة العدل الدولية وتنفيذها.

ولفت إلى أن المحكمة أكدت في رأيها الاستشاري الأخير التزام إسرائيل بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى المعتقلين دون قيود، باستثناء الحالات الاستثنائية.

كما دعا مكتب المفوضية السامية إلى ـضرورة إبلاغ عائلات المعتقلين فورا، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حول أوضاعهم وأماكن احتجازهم، وضمان تمكين اللجنة من الوصول الكامل والمستقل إلى جميع المعتقلين لدى إسرائيل.

وكان كاتس قد أعلن في 29 أكتوبر/تشرين الأول حظر زيارات آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.